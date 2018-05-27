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غارات إسرائيلية على مواقع لحماس في غزة

الأحد 27/مايو/2018 - 09:28 ص
غارات إسرائيلية على مواقع لحماس في غزة
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د ب أ
 
شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي يوم السبت، غارات على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن الغارات استهدفت موقعي تدريب يتبعان لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في جنوب قطاع غزة، ما خلف أضراراً مادية.

وجاءت الغارات بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد 4 أشخاص اجتازوا السياج الأمني جنوب قطاع غزة، وإشعالهم إطاراً مطاطياً ومن ثم عودتهم إلى القطاع.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن وفاة فلسطيني يبلغ من العمر (41 عاماً) متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في رأسه قبل أيام شرق غزة.

وبوفاته ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء مسيرات العودة الشعبية على حدود قطاع غزة في 30 مارس (آذار) الماضي إلى 116 فلسطينياً أغلبهم بالرصاص، ومن بين إجمالي الشهداء 13 طفلاً دون سن الـ18 عاماً، ومسعف.

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