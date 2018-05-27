الاتحاد الدولي للسيارات يبرئ فيراري

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات تبرئة فيراري من ارتكاب أي مخالفة بعدما شككت فرق منافسة في نظام استعادة الطاقة الخاصة بالفريق المشارك في بطولة العالم فورمولا 1.





وأجرى الاتحاد الدولي تحقيقات في مخاوف أثارها مرسيدس ورد بول بخصوص فيراري.





وأبلغ تشارلي وايتينج مدير سباقات فورمولا 1 مجموعة صغيرة من الصحفيين ورويترز أمس السبت أن نظام فيراري أكثر تعقيدا من باقي المنافسين لكنه تقبل أن كل شيء يسير بشكل صحيح في هذا الفريق.





وأضاف على هامش سباق جائزة موناكو الكبرى بعد اجتماع حضره جان تود رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "كان لدينا بعض المخاوف في باكو (سباق أذربيجان) كان من الصعب شرحها وعملنا على الأمر مع الفريق".





وتابع أن اللوائح تنص على أنه يتعين على الفريق إقناع الاتحاد الدولي أن سيارته تتوافق مع كل الأنظمة وكان فيراري يعاني في إثبات هذا الأمر لكنه الآن فعل ذلك.



