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الآلاف يحتفلون في كرواتيا بـ 126 عاما على ميلاد تيتو

الأحد 27/مايو/2018 - 09:27 ص
الآلاف يحتفلون في كرواتيا بـ 126 عاما على ميلاد تيتو
جوزيف بروز تيتو
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وكالات
 

تجمع آلاف الأشخاص، قدموا من جميع أنحاء يوغوسلافيا السابقة، يوم أمس السبت في قرية كومروفيتش في شمال كرواتيا ،مسقط رأس جوزيف بروز تيتو، للاحتفال بمرور 126 عاما على ميلاده.

 

وتجمع المعجبون بالرئيس اليوغسلافي الأسبق تيتو(1892-1980) أمام المنزل الذي ولد فيه تيتو.  وارتدى الحضور قمصانا تحمل صورة تيتو أو تحمل خريطة أو علم يوغوسلافيا السابقة.

 

وحكم تيتو الذي قاد المقاومة ضد النازيين وحلفائهم في البلقان خلال الحرب العالمية الثانية، الاتحاد اليوغوسلافي بلا منازع منذ انتهاء تلك الحرب وحتى وفاته في 04 مايو 1980. وخلال حكمه تحولت يوغوسلافيا إلى دولة هامة في حركة عدم الانحياز.

 

وبعد وفاته بسنوات تفككت يوغوسلافيا بعد سلسلة من الحروب الدامية لتتحول إلى عدة جمهوريات مستقلة نالت بعضها عضوية الاتحاد الأوروبي والناتو.

 

المزيد عن: ميلاد تيتو كرواتيا جوزيف بروز تيتو 126 عام
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