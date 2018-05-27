الجيش اليمني يُحرر منطقة في تعز من قبضة الحوثيين

حرر الجيش الوطني اليمني مساء السبت، منطقة وادي الجسر غرب تعز، إثر مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.





وقال مصدر عسكري إن "المواجهات أدت إلى تحرير وادي الجسر بين مديريتي جبل حبشي ومقبنة غرب تعز، وتكبدت خلالها المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".





وفي السياق ذاته، تصدت قوات الجيش اليمني لهجوم شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية على مواقع الدفاع الجوي ووادي الزنوج شمال غرب المدينة، استخدم فيها المدفعية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة.



