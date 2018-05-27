مقتل 16 حوثياً في معارك وسط اليمن

أعلنت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية، مساء أمس السبت، مقتل ما لا يقل عن 16 عنصراً من مسلحي الحوثيين وإصابة آخرين في معارك بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.





ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت" عن مصدر ميداني قوله، إن "قوات الجيش الوطني تصدت لهجوم شنته ميليشيا الحوثي على مواقعها في منطقة الفقراء ومفرق الملاجم بيحان ناطع وسد فضحه بمديرية الملاجم، أعقبه معارك ضارية استمرت لعدة ساعات".





وذكر أن قوات الجيش الوطني شنت هجوماً معاكساً على الميليشيا ومشطت عدداً من المواقع المحاذية للخط الإسفلتي الاستراتيجي الرابط بين مفرق العريف بمديرية الطفة، ومفرق مديرية ناطع عقبه القنذع التابعة لمديرية نعمان والمؤدي إلى مديرية بيحان، بمحافظة شبوة شرقي اليمن.





وأوضح أن مقاتلات التحالف العربي ساندت قوات الجيش الوطني بعدد من الغارات التي استهدفت مواقع وتعزيزات للميليشيا في مفرق الجريبات ببلاد الملاجم أدت إلى تدمير عربة بمن عليها من عناصر، في الوقت ذاته استهدفت المقاتلات تعزيزات ومواقع للميليشيات الحوثية بين منطقتي الوهبية وحوران.





وتدور في عدد من المواقع بمحافظة البيضاء معارك عنيفة بين الطرفين منذ أشهر، تمكنت من خلالها قوات الجيش الوطني التقدم والسيطرة على معظم الأجزاء في مديريتي ناطع والزهراء، بينما تخضع بقية الأجزاء لسيطرة الحوثيين.



