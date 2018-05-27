أنصار الله تزعم إطلاق صاروخا باليستيا على تجمعات للقوات الحكومية

زعم مسلحو جماعة أنصار الله "الحوثيون"، اليوم الأحد 27 مايو، استهدافهم تجمعات لقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف بصاروخ باليستي في الساحل الغربي لليمن.





وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة أنصار الله أن القوة الصاروخية التابعة للجماعة أطلقت صاروخاً باليستيا نوع قاهر " أم 2 "، على تجمعات للجيش اليمني في الساحل الغربي لليمن.





يذكر أن صاروخ قاهر " أم 2 " باليستي متوسط المدى، مطور محليا عن صاروخ سام 2 الروسي الصنع المضاد للطيران، يبلغ مداه 400 كيلو متر، ويعمل على مرحلتين بالوقود الصلب والسائل.





في سياق متصل، أوضح توفيق الحميري، عضو اللجنة الثورية لـ"أنصار الله"، أن أمريكا هى من تعيق كل التحركات والمسارات التي يقوم بها المبعوث الأممي، التي يمكن أن تحقق حلول سياسية أو إنسانية.





وقال الحميري، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، أمس السبت 26 مايو، في الولايات المتحدة الأمريكية هي من أفشلت تحركات المبعوث الأممي السابق، وتحاول تعطيل عمل المبعوث الأممي الجديد، وهى من تقتل الشعب اليمني وتمارس العدوان، وتساهم في استمرار الحصار على الشعب اليمني.





وتحدث عضو اللجنة الثورية، حول تصريحات خالد اليماني، وزير الخارجية الجديد في حكومة هادي، قال الحميري: "يمكن وصف تلك التصريحات، والتي تتحدث عن السلام في اليمن بالنعيق في غرفة مغلقة".



