فيلاندر: زفيريف يعاني من سوء الحظ بالبطولات الكبرى

قال ماتس فيلاندر الفائز ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس سابقا إن الألماني ألكسندر زفيريف يملك القوية الذهنية للتنافس بقوة على لقب في البطولات الأربع الكبرى.





وسيحظى زفيريف (21 عاما) المصنف الثاني في رولان جارس عقب تقدمه إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي بمتابعة كبيرة عندما يحاول التخلص من سجله السيئ في البطولات الكبرى.





ولم يحقق زفيريف أي فوز على أول 50 لاعبا في التصنيف خلال البطولات الأربع الكبرى ولم يتمكن قبل ذلك من اجتياز دور الثمانية خلال هذه المنافسات.





وفي ملبورن هذا العام انهار أمام الكوري الجنوبي الشاب هيون تشونج 6-صفر في المجموعة الخامسة والحاسمة بعدما حصل على خمس نقاط فقط خلالها.





لكن بعد الفوز ببطولة مدريد المفتوحة، ونال لقبه الثالث في بطولات الأساتذة، والوصول إلى نهائي إيطاليا المفتوحة حيث أزعج رفائيل نادال ملك الملاعب الرملية بات اللاعب الألماني مرشحا للوصول إلى أدوار متقدمة في العاصمة الفرنسية.





وقال فيلاندر الفائز باللقب في رولان جاروس ثلاث مرات لرويترز "لا أعتقد أنه يعاني من أي عائق ذهني (في البطولات الكبرى). يعاني فقط من سوء حظ ووجود تشكك في اختيار أسلوب لعبه على كل الأراضي".





وأضاف "من الناحية الخططية بات أكثر نضجا في آخر شهرين أو ثلاثة أو أربعة أشهر.. بات يدرك بشكل أكبر المطلوب منه خلال اللعب".





وسيبدأ زفيريف مشواره في رولان جاروس اليوم الأحد حيث يواجه الليتواني ريكارداس برانكيس في الدور الأول بينما من المحتمل أن يواجه ستانيسلاس فافرينكا، بطل 2015، في الدور الرابع للمسابقة.



