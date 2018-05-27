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رئيس وزراء اليابان السابق يحث على تعديل الدستور خلال الاحتفال بعيد ميلاده

الأحد 27/مايو/2018 - 09:14 ص
رئيس وزراء اليابان السابق يحث على تعديل الدستور خلال الاحتفال بعيد ميلاده
رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى
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وكالات
 

احتفل رئيس وزراء اليابان السابق ياسوهيرو ناكاسونى بعيد ميلاده المئة، اليوم الأحد، بدعوة لتعديل دستور البلاد السلمى الذى تم وضعه بعد الحرب.

 

 وكان ناكاسونى ضابطا بالبحرية أثناء الحرب العالمية الثانية.

 

وظهر ناكاسونى على المسرح العالمى مع الرئيس الأمريكى الراحل رونالد ريجان ورئيسة وزراء بريطانيا الراحلة مارجريت ثاتشر خلال فترة حكمه التى استمرت من عام 1982 إلى عام 1987 ويدافع منذ فترة طويلة عن تعديل الدستور اليابانى الذى وضعت مسودته الولايات المتحدة لتوضيح الوضع الغامض للقوات المسلحة وهو هدف يشاركه إياه رئيس الوزراء الحالى شينزو آبى.

 

وحث ناكاسونى الساسة على أن يعالجوا بجدية هذا الأمر الذى ما زال أحد القضايا المثيرة للخلاف لدى الرأى العام اليابانى.

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