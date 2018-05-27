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رئيس الحكومة المغربية: رسائل واضحة لحملة المقاطعة وسنتخذ قرارات لإنهاء الأزمة

الأحد 27/مايو/2018 - 09:11 ص
رئيس الحكومة المغربية: رسائل واضحة لحملة المقاطعة وسنتخذ قرارات لإنهاء الأزمة
رئيس الحكومة المغربية
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وكالات
 

قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، السبت، إن مقاطعة مواطنين لبعض المنتجات، احتجاجًا على أسعارها “حملت رسائل واضحة”، وأكد أن حكومته ستواصل اتخاذ قرارات لإنهاء الأزمة.

 

وأوضح العثماني، على هامش لقاء لحزب العدالة والتنمية، الذي يقوده، إن حكومته “اتخذت قرارات بخصوص الأسعار، وستواصل عملها في هذا الإطار”، مضيفًا أن قرارات ستصدر قريبًا للسيطرة على أسعار المحروقات.

 

وتابع قائلا “نتحلى بالشجاعة الكافية فيما يخص الإصلاحات، وهي تحتاج إلى دراسة كافية، حتى لا يتم السقوط في سلبيات أخرى”.

 

وأكد العثماني، أن الحكومة ستستمر في “السماع لصوت المواطنين، وليس لصوت اللوبيات والجهات التي تريد إفساد الحياة السياسية”.

 

وتشهد البلاد، منذ 20 أبريل الماضي، حملة شعبية لمقاطعة منتجات 3 شركات في السوق المحلية.

 

وتطال الحملة شركة لبيع الوقود، يملكها وزير الزراعة، عزيز أخنوش، وأخرى للمياه المعدنية، تملكها “مريم بنصالح”، الرئيسة السابقة للاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع لرجال الأعمال في البلاد)، إضافة إلى شركة فرنسية للحليب ومشتقاته.

 

والثلاثاء الماضي، أطلق نشطاء حملة لمقاطعة شراء الأسماك، بسبب غلاء أسعارها.

 

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