الإمارات تحذر رعاياها في نيويورك من العاصفة الاستوائية

حذرت القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة نيويورك، رعاياها المواطنين من عاصفة استوائية ستضرب ولايات فلوريدا وألباما و مسيسبي.

ودعت القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة نيويورك، عبر حسابها الرسمي على تويتر صباح اليوم الأحد، رعاياها المتواجدين في فلوريدا وألباما ومسيسبي إلى متابعة آخر المستجدات على قنوات الطقس المحلية الأمريكية، والاتصال في حالات الطوارئ على الرقم 911 لطلب المساعدة، أو مع القنصلية على الرقم 2575-630-646.