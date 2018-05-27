رسميا.. ليونيل ميسي يتربع على عرش هدافي أوروبا





تربع الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة على عرش أوروبا في موسم 2017-2018 بعدما فشل الثنائي كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح في التسجيل خلال لقاء ريال مدريد وليفربول، مساء السبت، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الذي انتهى بفوز الملكي (3-1).





وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن ميسي أنهى الموسم في صدارة هدافي أوروبا في كل البطولات بتسجيله 45 هدفا، بينما صلاح ورونالدو في الوصافة بـ 44 هدفا.





وتابعت أن الثلاثي تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو، وهاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، في المرتبة الثالثة برصيد 41 هدفا، بينما حل إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان، في المرتبة الرابعة برصيد 40 هدفا.



