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نقيب المحامين يندد بالقصف الإسرائيلي لقطاع غزة.. ويشيد بدور الأزهر‎

الأحد 27/مايو/2018 - 08:00 ص
نقيب المحامين يندد بالقصف الإسرائيلي لقطاع غزة.. ويشيد بدور الأزهر‎
سامح عاشور
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منى صموئيل
 
ندد سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بالغارات التي شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مساء السبت، مشيرا إلى أنها استمرار للحملة العسكرية المذعورة التي ينشها الاحتلال على القطاع منذ 15 مايو الماضي.

وأعرب "عاشور" خلال بيان له، اليوم الأحد، عن خالص تعازيه للشعب الفلسطيني الأبي، في شهداءه الذين سقطوا خلال الأيام الماضية على يد الاحتلال الغاشم، مشددا على أن الشعب العربي بأكمله يدعهم حتى نستعيد كامل الأرض العربية المحتلة.

وأردف نقيب المحامين: "أمس كانت ذكرى نصر العاشر من رمضان، وسيحقق أولادنا وأحفادنا في يوما ما انتصارا جديدا على الكيان الصهيوني يعيد أرضنا المسلوبة، فنحن لن ننسى يوما بأن إسرائيل هي العدو الأول لأمتنا العربية والإسلامية".

وفي ذات السياق، أشاد رئيس اتحاد المحامين العرب، بدور الأزهر الشريف ودعمه للشعب الفلسطيني من خلال إرساله لمساعدات إنسانية لأهالي القطاع المحاصرين لدعهم في تلك الظروف الصعبة.
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