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نجم الأهلي السابق: الزمالك اقترب من حسم صفقتي الموسم

الأحد 27/مايو/2018 - 08:06 ص
نجم الأهلي السابق: الزمالك اقترب من حسم صفقتي الموسم
الزمالك
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الفجر الرياضي
 

كشف الإعلامي إسلام الشاطر عن اقتراب الثنائي محمد مجدي "قفشة"، لاعب نادي إنبي، وإبراهيم حسن نجم الإسماعيلي إلى الانتقال لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "إكسترا تايم" أن مسئولي الزمالك قطعوا شوطا كبيرا واقتربوا بقوة من إنهاء التعاقد مع إبراهيم حسن نجم الإسماعيلي؛حيث إن هناك اتصالات جرت بين مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، والمهندس إبراهيم عثمان، أمس الأول شهدت الاتفاق على تفاصيل الصفقة خاصة أن الزمالك لديه توقيع اللاعب ولا ينقصه سوى موافقة الإسماعيلي الذي تربطه به علاقات قوية.

وتابع: "اقترب الزمالك أيضا من حسم صفقة محمد مجدي "قفشة" نجم إنبي الذي يسعى الزمالك لإنهاء التعاقد معه في صفقة تبادلية للتخفيف من السعر الكبير المعروض من ناديه".

المزيد عن: الزمالك الأهلي الإسماعيلي أفشة إسلام الشاطر إبراهيم حسن
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