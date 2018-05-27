مفاجآت في قائمة المستبعدين من الزمالك





كشف الإعلامي إسلام الشاطر، عن مفاجآت بقائمة المستبعدين من الزمالك، قائلًا إن الثنائي باسم مرسي مهاجم الزمالك، ومحمد إبراهيم، لاعب خط وسط الفريق الأبيض، أبرز المستبعدين عن الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وأضاف "الشاطر"، خلال برنامج "إكسترا تايم"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن خالد جلال، المدير الفنى للزمالك، انتهي من كتابة تقريره الفني والذى شهد مفاجآت من العيار الثقيل أبرزها توصيته بعدم استمرار محمد ابراهيم وباسم مرسي وأحمد رفعت مع الفريق بالإضافة إلى نانا بوكو، الذى سبق الاستقرار النهائى على بيعه، ويضاف إلى اللاعبين الأربعة اثنان لتصل قائمة المستبعدين إلى 6 لاعبين.





وتابع : "طالب خالد جلال، فى تقريره بدعم صفوف الفريق فى 3 مراكز على الأقل، ورشح عدد من اللاعبين للتعاقد معهم".





وأشار إلى استقرار خالد جلال، على تقريره بعد عدة جلسات مكثفة ومغلقة بينه وبين الجهاز المعاون الذى يضم الكباتن أيمن حافظ، مدير الكرة ونبيل محمود المدرب العام وأيمن عبد العزيز المدرب وأمير عزمي مساعد المدرب وأيمن طاهر مدرب الحراس ، وترأس هذه الاجتماعات الكابتن إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادى والمشرف العام على الفريق .





وأوضح أن "جلال"، أوصى في تقريره بإقامة معسكرين للفريق داخليًا وخارجيًا طبقًا للعروض التى تلقاها النادى خلال اﻷسابيع الماضية من عدد من الشركات التسويقية إلى جانب العروض المقدمة من الشركة الراعية للنادي.





ومن المقرر أن يقدم خالد جلال تقريره النهائى إلى رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور خلال الساعات القادمة لاستعراضه وبحثه مع مجلس الإدارة قبل الاعلان الرسمى عن تفاصيله.



