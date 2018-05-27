الحلقة الحادية عشر من "كلبش 2" تتخطى مليوني مشاهدة في زمن قياسي (فيديو)
الأحد 27/مايو/2018 - 07:59 ص
الفجر الفني
حققت الحلقة الحادية عشر من مسلسل كلبش عدد مشاهدات مرتفع جدًا فاق المليوني مشاهدة فور طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
"كلبش 2" من بطولة أمير كرارة، هيثم أحمد زكي، أحمد صلاح حسني، أشرف زكي، محمد محمود عبد العزيز، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد حلاوة، صبحي خليل، هالة فاخر، محمود البزاوي، ضياء عبد الخالق والعمل من إخراج بيتر ميمى.
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