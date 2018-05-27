مرتضى يسلم "السيسي"34 مكالمة مسجلة تفضح المتأمرين ضد الزمالك

قال الإعلامي إسلام الشاطر إن رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور، دعا لعقد جمعية عمومية طارئة بسبب الحجز على أرصدة القلعة البيضاء فى بنك مصر بموجب أحكام ابتدائية وتم الحجز على 56 مليون جنيه من أموال النادي، حيث أن حساب الزمالك كان 200 مليون وأصبح الان 7 مليون جنيه.





وأضاف " الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم " المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن مرتضي منصور رئيس الزمالك أبدي إندهاشة من تنفيذ الحجز على أرصدة النادي بتاريخ 15 مايو قبل الحكم بالحجز على ارصدة النادي بتاريخ 5 مايو ودعي لجمعية عمومية طارئة لحسم هذه المشكلة بشكل نهائي .





وتابع :" شدد مرتضى منصور إلى أنه يثق فى الرئيس عبد الفتاح السيسي ثقة عمياء بعد تسليمه 34 مكالمة مسجلة ستفضح المتأمرين على النادي وقدم مذكرة لرئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل .



