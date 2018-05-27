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نادال يبدء رحلة الدفاع عن لقب رولان جاروس بمواجهة بوليلي

الأحد 27/مايو/2018 - 07:30 ص
نادال يبدء رحلة الدفاع عن لقب رولان جاروس بمواجهة بوليلي
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وكالات
 
يستهل الإسباني رافائيل نادال، المصنف الأول عالميا، حملة الدفاع عن لقبه في بطولة رولان جاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، أمام الإيطالي سيموني بوليلي، وليس الأوكراني ألكسندر دولجوبولوف، الذي انسحب من البطولة للإصابة.

واستفاد بوليلي من نظام "الخاسرين المحظوظين"، من التصفيات التمهيدية، ليحل محل دولجوبولوف.

وكان اللاعب الإيطالي (المصنف الـ130 عالميا)، قد خسر في الدور التمهيدي أمام الكولومبي سانتياجو خيرالدو (المصنف 312 عالميا)، الذي تأهل للدور الأول، حيث سيلتقي القبرصي ماركوس باجداتيس.

يذكر أن نادال، يحمل الرقم القياسي في الفوز بالبطولة الفرنسية، برصيد 10 ألقاب.

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