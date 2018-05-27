نادر السيد : "الشناوي" الأجدر بحماية مرمى مصر في كأس العالم.. والحضري رقم 3

قال نادر السيد حارس مرمي الأهلي والزمالك والمنتخب الوطنى الأسبق، إن محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر الاجدر بحماية عرين الفراعنة فى مونديال روسيا.





وأضاف " السيد " خلال لقائة مع الإعلامي إسلام الشاطر فى برنامج "أكسترا تايم " المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن شريف اكرامى حارس جيد ومتماسك فى الملعب ويأتى فى المرتبة الثانية بعد الشناوى لحراسة عرين المنتخب الوطنى فى روسيا، بينما الحضري يأتى فى المرتيبة الثالثة لحراسة عرين الفراعنة.





وأشار إلى أن انتقال رمضان صبحي الى نادي ستوك سيتى الانجليزى خطوة سئية لافتا الى أن محمود تريزيجية من الأفضل له الانتقال للدورى الإنجليزى منوها أن تريزيجية لدية العديد من العروض مثل نادي واتفورد أو إسبانيول الإسباني .





وأوضح "السيد " أن عمرو وردة يسير بخطى ثابتة في الدورى اليوناني .



