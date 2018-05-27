وزيرة الثقافة تكرم عددا من فرسان نصر أكتوبر.. وتعلن جوائز مسابقة "أنا المصري" (صور)

كرمت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة عددًا من أبطال نصر أكتوبر الذين شاركوا فى تحقيق الانجاز العظيم كما أهدت الفائزين جوائز مسابقة "أنا المصري للأغنية الوطنية" وذلك ضمن برنامج "هل هلالك" الذي ينظمه قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال فى مسرح الميدان بساحة مركز الهناجر للفنون.





فى البداية شهدت عبد الدايم، عرض أوبريت العرائس الشهير "الليلة الكبيرة" ثم تفقدت ركن الطفل الذى يضم ورش عمل فنية بعدها أعلنت فى كلمتها عن سعادتها وفخرها بتكريم عدد من فرسان نصر أكتوبر المجيد، مؤكدة أن شهر رمضان يتميز بالفضائل الدينية إلى جانب ذكرى الانتصارات والبطولات التى صنعها الأبطال فى سعيهم لتطهير أرض الوطن.





وأشارت إلى أن الفن هو المرآة العاكسة للبطولات العظيمة ثم قامت بتسليم عدد من أبطال أكتوبر الدروع التذكارية وشهادات التقدير وهم اللواء اركان حرب طيار حسن فهمى عباس قائد لواء ميج 17 مقاتلات قاذفة، اللواء اركان حرب طيار تحسين فؤاد صايمة قائد لواء ميج 21 مقاتلات قاذفة، اللواء بحرى نبيل محمود عبد الوهاب بطل الاغارة على ميناء إيلات اثناء حرب الاستنزاف، اللواء طلبة رضوان طلبة إبراهيم قائد معركة تبة الشجرة، اللواء أركان حرب بحرى حامد أحمد حمدى رئيس فرع الاستطلاع البحرى وقائد سرب لنشات الصواريخ، اللواء اركان حرب محمود احمد متولى هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس محور القوات البحرية ، اللواء اركان حرب السيد وهبة خليل من ابطال الكتيبة 43 صاعقة ، اللواء اركان حرب سعد الدين احمد مرجان قائد لواء 182 مظلات ، العميد طيار عبد الرحمن صدقى ابو زيد قائد لواء الاستطلاع الجوى سوخوى 7 ، العميد محمد شعراوى خضر من ابطال سلاح الدفاع الجوى فى حربى الاستنزاف واكتوبر 73 ، العميد محمد فهمى درويش قيادة الكتيبة 348 دفاع جوى ، العميد صفوت زايد احد ابطال صمود ثغرة الدفرسوار ، العقيد وحيد سعد الدين ضابط الطوربيد على الغواصة 22 ، ومن الفنانين الذين شاركوا فى العمليات العسكرية اثناء تجنيدهم عام 1973 الكاتب الكبير يوسف القعيد ، احمد فؤاد سليم ، محمود الجندى ، لطفى لبيب .





كما تسلمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وسام الشرف الذهبي من اللواء محمد محمود عمر والذي تم إهدائه أيضا للفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي.





بعدها أهدت وزيرة الثقافة الفائزين بمسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية الجوائز وهى المسابقة التى أعلن عنها قطاع الإنتاج الثقافي منذ ستة أشهر وتقدم لها 63 متسابقًا وتم اختيار 18 عمل غنائي اختارت منهم لجنة التحكيم 6 أعمال وجاءت نتائجها كالتالى حيث فاز بالمركز الأول مناصفة كل من شريف عبد المنعم عن أغنية "باب بلادنا" ومنار الشاذلي عن أغنية "قالولى غني"، وحصد المركز الثانى أميرة رضا عن أغنية "بحبك"، أما المركز الثالث تقاسمه كل من هالة رشدى ووليد الليثي عن أغنية "عشتي بلادي" ورباب ناجي عن أغنية "الإيد الجامدة".





كما كرمت لجنة تحكيم المسابقة التى ضمت مغنية الأوبرا تحية شمس الدين، الشاعر عوض بدوى، الموسيقار هانى شنودة، المطرب محمد الحلو، الموسيقار راجح داوود والملحن عمرو مصطفى.





من جانبه قال الفنان خالد جلال، إن مصر أم لا تنسى أبنائها مقدمًا تحية تقدير واحترام واعزاز لكل من ساهم بجهده فى رفعة الوطن، مشيرًا إلى أن مبادرة مسابقة "أنا المصري" تهدف لبناء جيل جديد من من شباب الشعراء والمطربين الذين يقدمون أعمالا وطنية تعبر بصدق عن مشاعر المصريين.





وفى الختام تم تقديم الأغانى الفائزة بمصاحبة أوركسترا سينكوب بقيادة المايسترو جورج قلتة بعدها تشارك الجميع فى أداء النشيد الوطني.







