إسلام الشاطر: كريم نيدفيد يرحب بالانضمام لـ"إنبي"





أكد الإعلامي إسلام الشاطر، أن مسئولي نادى إنبي دخل فى مفاوضات جادة مع مسئولي الأهلي للحصول على خدمات اللاعب كريم نيدفيد إعارة لمدة عام اعتبار من الموسم المقبل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .





وأضاف " الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم " المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن اللاعب كريم نيدفيد رحب بعرض الفريق البترولي خاصة وأنة لم يلعب خلال الفترة الأخيرة مع الأهلى في حين يسعى لجنة الكرة بالمارد الأحمر في استخدام اللاعب فى صفقة تبادلية .



