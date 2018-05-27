ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الزمالك يتمسك بمعروف يوسف ويرفض رحيله للخليج

الأحد 27/مايو/2018 - 06:53 ص
الزمالك يتمسك بمعروف يوسف ويرفض رحيله للخليج
معروف يوسف
طباعة
الفجر الرياضي
 

كشف الإعلامي إسلام الشاطر أن النيجيرى معروف يوسف لاعب الزمالك، تلقي ثلاث عروض عربية مغرية للرحيل عن الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة رغم تواجدة فى بلادة بنيجيريا فى الوقت الحالى أجازة عقب انتهاء الموسم الكروي.  

وأضاف " الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم " المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن  نادى الرائد السعودى تقدم بعرض مغري للحصول على خدمات اللاعب بجانب الوحدة السعودي والاتحاد الإماراتى بعد تألق اللاعب مع الزمالك خلال الفترة الماضية ولكن مسئولي  الزمالك رفض انتقال اللاعب والتفريط فيه لحاجة الفريق الماسة الى جهودة .

المزيد عن: معروف يوسف الزمالك اليوم الزمالك إسلام الشاطر أخبار الزمالك
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
أستون فيلا
0
x
18:00
1
فولهام
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/27/2018 6:50:01 AM