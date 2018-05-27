الزمالك يتمسك بمعروف يوسف ويرفض رحيله للخليج





كشف الإعلامي إسلام الشاطر أن النيجيرى معروف يوسف لاعب الزمالك، تلقي ثلاث عروض عربية مغرية للرحيل عن الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة رغم تواجدة فى بلادة بنيجيريا فى الوقت الحالى أجازة عقب انتهاء الموسم الكروي.





وأضاف " الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم " المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن نادى الرائد السعودى تقدم بعرض مغري للحصول على خدمات اللاعب بجانب الوحدة السعودي والاتحاد الإماراتى بعد تألق اللاعب مع الزمالك خلال الفترة الماضية ولكن مسئولي الزمالك رفض انتقال اللاعب والتفريط فيه لحاجة الفريق الماسة الى جهودة .



