رئيس رد بول يطالب سائقه الشاب بالتوقف عن ارتكاب الأخطاء

أبلغ مسؤولو رد بول، السائق ماكس فرستابن، بأنه يجب أن يتوقف عن ارتكاب الأخطاء، بعدما قضى الهولندي البالغ عمره 20 عاما، على آماله في سباق جائزة موناكو الكبرى في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، بعد حادث في التجارب الحرة الأخيرة، أمس السبت.





وسينطلق فرستابن من المركز الأخير في السباق، غدا الأحد، بينما يبدأ زميله الأسترالي دانييل ريتشياردو من مركز أول المنطلقين، بزمن قياسي في السباق 250 للفريق.





وقال كريستيان هورنر، رئيس رد بول، للمحطة الرابعة بالتلفزيون البريطاني، بعد التجارب التأهيلية التي لم يشارك فيها فرستابن "هذه الحلبة تعاقب".





وأضاف المسؤول البريطاني "تعرض لعقاب قوي اليوم في فترة تجارب لا تؤثر على أي شيء سوى ضبط السيارة".





وتابع "كان يملك سيارة قادرة على الفوز بهذا السباق وسيؤلمه هذا بشكل أكبر. لا تحصل على العديد من الفرص للفوز بسباق جائزة موناكو الكبرى".





وقال "إنه بحاجة للتعلم من هذا والتوقف عن ارتكاب هذه الأخطاء. هو يعلم ذلك أكثر من أي شخص آخر".





وأجاب هورنر عند سؤاله هل سيكون حادث السبت أساسا لذلك "أتمنى هذا. لا أعلم ماذا يمكن أن يحدث أكثر ليتعلم".





وفاز فرستابن بثلاثة سباقات في مسيرته، وهو أصغر سائق يقف أعلى منصة التتويج في تاريخ فورمولا 1.





وكان يمكن أن يكون أصغر سائق يحصد مركز أول المنطلقين، اليوم السبت، ويأمل في الحصول على عدة فرص لفعل ذلك قبل نهاية الموسم، لكن موسم 2018 لم يكن جيدا بالنسبة له.





واحتل المركز الثالث في إسبانيا، في صعوده الأول على منصة التتويج هذا الموسم، لكنه انسحب في أذربيجان بعد حادث مع زميله ريتشياردو.





وفي الصين، اصطدم ببطل العالم لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، وسيباستيان فيتل، سائق فيراري المنافس على اللقب، وأنهى السباق في المركز الخامس بعد معاقبته بإضافة عشر ثوان إلى زمنه ليتراجع من الرابع، فيما فاز ريتشياردو بالسباق.





وقبل ذلك، اصطدم مع هاميلتون في البحرين، وانسحب، وفقد السيطرة على السيارة في أستراليا ليحتل المركز السادس بعدما انطلق من الرابع.





وقال هورنر "إنه يملك سيارة رائعة وهو سريع بشكل واضح وكان يمكن أن ينافس على مركز أول المنطلقين اليوم".





وأضاف "بالنسبة للفريق المنافسة بسيارة واحدة رغم قوتها هو أمر محبط".





وأشار هورنر إلى أن الطاقم الفني للفريق، قام بكل ما في وسعه لإصلاح السيارة من أجل التجارب التأهيلية، بعدما اصطدم فرستابن بالحائط، لكن الفريق اكتشف تسرب الزيت في السيارة، وهو الأمر الذي كان يحتاج إلى عمل أكبر.



