قيامة أرطغرل الحلقة 119 مترجمة للعربية الجزء الرابع تعرض على قناة TRT 1
الأحد 27/مايو/2018 - 06:45 ص
عاد مسلسل "قيامة أرطغرل" إلى الشاشة من جديد في موسمه الرابع، وسط انتظار عدد كبير من محبي هذا العمل الرائع الذي حقق نجاجًا كبيرًا لدى عرضه في مواسمه السابقة.
ويقدم "الفجر الفني" لمشاهديه الحلقات يوميًا على مدار الموسم الرابع، إضافة إلى ترددات القنوات التي تعرض المسلسل.
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