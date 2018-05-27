أبو تريكة: ليفربول يحتاج لمهاجم وصانع ألعاب في الموسم الجديد

كشف المحلل الرياضي محمد أبوتريكة لاعب النادي الأهلي السابق، أن ليفربول، المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، يحتاج للكثير من التدعيمات، لتحقيق الألقاب في الموسم القادم.

وقال أبوتريكة أثناء تحليله لنهائي دوري أبطال أوروبا عبر قنوات بي ان سبورتس، إن ليفربول يحتاج لصانع ألعاب ومهاجم بديل للثلاثي الأمامي.

وتابع: "من الضروري تعاقد ليفربول مع حارس مرمى كبير ذو خبرات مميزة، وعلى كلوب تغير خطته في بعض المباريات الكبيرة، حتى لا يدفع ثمن أخطاء لاعبي".

وخسر ليفربول دوري أبطال أوروبا، بعدما سقط في نهائي البطولة أمام ريال مدريد بهدف مقابل ثلاثة أهداف.