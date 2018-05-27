أسطورة مان يونايتد: راموس لم يتعمد إصابة صلاح

صرح ريو فرديناند مدافع مانشستر يونايتد السابق، بأن سيرجيو راموس قائد ريال مدريد لم يتعمّد إيذاء محمد صلاح نجم ليفربول في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، وكان صلاح قد خرج من الملعب مصابا بعد لعبة مشتركة أسقط خلالها راموس اللاعب المصري أرضاً.

وقال فرديناند أثناء تحليله للمباراة لفضائية بي تي سبورت: "إصابة صلاح غيرت ديناميكية المباراة، ليفربول كان يشكّل تهديدا حقيقيا لكن الأمر تغيّر ومدريد بات مسيطرا كان دفاعا جيّدا من سيرجيو راموس ولا أعتقد أنه تعمّد القيام بذلك".