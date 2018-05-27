ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

‏جمال الشريف يحسم لقطة تدخل "راموس" العنيف على محمد صلاح

الأحد 27/مايو/2018 - 05:45 ص
‏جمال الشريف يحسم لقطة تدخل راموس العنيف على محمد صلاح
محمد صلاح
طباعة
أحمد عصام
 

حسم جمال الشريف الخبير التحكيمي لقنوات بي إن سبورتس الرياضية، الجدل حول لقطة التدخل العنيف من سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، على محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

وقال الخبير التحكيمي لقنوات bein: " لا توجد هناك مخالفة على راموس، وما حدث بينه وبين صلاح هو تنافس على الكرة".

 

يذكر أن محمد صلاح تعرض لإصابة قوية على مستوى الكتف، بعد تدخل راموس العنيف عليه في أخر الشوط الأول من نهائي البطولة الأوروبية.

 

المزيد عن: نهائي أبطال أوروبا محمد صلاح رياضة جمال الشريف الاخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
أستون فيلا
0
x
18:00
1
فولهام
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/27/2018 6:50:01 AM