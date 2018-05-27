‏جمال الشريف يحسم لقطة تدخل "راموس" العنيف على محمد صلاح

حسم جمال الشريف الخبير التحكيمي لقنوات بي إن سبورتس الرياضية، الجدل حول لقطة التدخل العنيف من سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، على محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الخبير التحكيمي لقنوات bein: " لا توجد هناك مخالفة على راموس، وما حدث بينه وبين صلاح هو تنافس على الكرة".

يذكر أن محمد صلاح تعرض لإصابة قوية على مستوى الكتف، بعد تدخل راموس العنيف عليه في أخر الشوط الأول من نهائي البطولة الأوروبية.