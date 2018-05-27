لطفي لبيب لـ"الفجر الفني": "الفن لم يكرم أبطال حرب أكتوبر حتى وقتنا هذا" (فيديو)
الأحد 27/مايو/2018 - 05:48 ص
سعد نبيل
عبر الفنان لطفي لبيب، عن سعادته البالغة، لتكريمه من وزارة الثقافة، بصفته أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، خصوصًا أن مكان التكريم داخل دار الأوبرا المصرية.
وأكد "لبيب" لـ"الفجر الفني"، أن الفن لم يستطع حتى الآن أن يضع الوسام الحقيقي على صدور الشهداء، أو أن يقدم لهم التكريم الذي يستحقوه.
وشدد لطفي لبيب من جانبه على ضرورة أن تعود الدولة لإنتاج أفلام عن حرب أكتوبر.
وأكد "لبيب" لـ"الفجر الفني"، أن الفن لم يستطع حتى الآن أن يضع الوسام الحقيقي على صدور الشهداء، أو أن يقدم لهم التكريم الذي يستحقوه.
وشدد لطفي لبيب من جانبه على ضرورة أن تعود الدولة لإنتاج أفلام عن حرب أكتوبر.
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