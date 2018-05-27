مودريتش يشبه فترة الريال الحالية بـ"البولز واللايكرز" في كرة السلة

أكد ‏لوكا مودريتش لاعب خط وسط نادي ريال مدريد الإسباني، أن الفوز مرتين بدوري أبطال أوروبا، أمر لا يُصدّق، وأن الفوز به ثلاث مرات أمر ربما لم يفكر فيه أحد، وهذا ريال مدريد ولا يمكن وصف الأمر بالكلمات.

وقال مودريتش في تصريحات صحفية عقب نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول: " في كرة السلة البولز و اللايكرز كانت لهم فترات تاريخية، ونحن نكرر الأمر في كرة القدم، وخلف كل هذا يوجد عمل كبير، وكل لقب له خاصيته".

وتابع: "‏العاشرة جاءت بعد انتظار طويل و ربما هي الأهم، لوكن ما نريده الآن هو التواجد السنة القادمة في نهائي واندا ميتروبوليتانو".