عين .. ريبيتش قاهر بايرن ميونخ

عين | زاوية إسبوعية يقدمها "الفجر الرياضي " يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.

نجح إينتراخت فرانكفورت في التتويج بلقب كأس ألمانيا على حساب العملاق البافاري بايرن ميونيخ بعد فوزه عليه في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وسجل ريبيتش هدفين من الثلاثة أهداف ليقود فرانكفورت بالتتويج بلقب كأس ألمانيا للمرة الخامسة في تاريخه.

واختارت عين "الفجر الرياضي " ريبيتش ليكون نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الكروي:

ولد إنتي ريبيتش في 21 سبتمبر 1993 بمدينة سبليت بكرواتيا.

بدأ ريبيتش مشواره الكروي عام 2002 وهو في التاسعة من عمره في صفوف الناشئين بنادي فينياني الكرواتي. وهو في الخامسة عشر من عمره تحديدًا في 2008، إنتقل ريبيتش إلى إيموتسكي وظل في صفوفه حتى 2010 لينتقل بعدها إلى سبليت وظل في صفوف الناشئين حتى تم تصعيده للفريق اﻷول بالنادي عام 2011 ووقع له عقد لمدة موسم ولعب له 59 مباراة، سجل خلالهم 18 هدفا.

في 28 أغسطس 2013، إنتقل ريبيتش إلى فيورينتينا الإيطالي وانضم له لمدة 5 مواسم. خاض ريبيتش معه 16 مباراة في المسابقات المحلية والأوروبية، وأحرز له 3 أهداف.

في 3 أغسطس 2014، تمت إعارة ريبيتش من فيورينتينا إلى لايبزيج الألماني لمدة موسم واحد خاض خلالها 11 مباراة فقط.

وفي 14 يناير 2016، رحل ريبيتش إلى هيلاس فيرونا الإيطالي على سبيل الإعارة وخاض معه 10 مباريات فقط.

في يوليو 2016، عاد ريبيتش مرة أخرى إلى ألمانيا ليلعب لآينتراخت فرانكفورت. خاض ريبيتش معه 3773 دقيقة في 56 مباراة في المسابقات المحلية والأوروبية، منهم 44 مباراة خاضها كأساسي و12 مباراة كإحتياطي. تم إستبدال ريبيتش 30 مرة في المبارايات التي شارك فيها. لم يشارك ريبيتش في 16 مباراة كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء. أحرز ريبيتش 12 هدف لآينتراخت فرانكفورت حتى الآن، وفاز معه بكأس ألمانيا.

* مشواره الدولي:

في عام 2011، إنضم ريبيتش لصفوف منتخب كرواتيا تحت 18 عامًا وظل يتنقل بين منتخبات الناشئين حتى تم تصعيده للمنتخب الأول عام 2013. خاض ريبيتش مع منتخبات الناشئين والمنتخب الأول 1389 دقيقة في 28 مباراة، منهم 15 مباراة خاضها كأساسي و13 مباراة كإحتياطي. تم إستبدال ريبيتش 9 مرات في المبارايات التي شارك فيها. لم يشارك ريبيتش في 19 مباراة كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء. أحرز ريبيتش 9 أهداف لكرواتيا حتى الآن.