تعرف على 30 عبارة للمنتخبات المشاركة في مونديال روسيا 2018

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) العبارات التي اعتمدها للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا، والتي ستكتب على حافلاتهم.

وجاءت تلك العبارات على النحو التالي:

1 - ‏حافلة منتخب ألمانيا "دعونا نكتب التاريخ سويًا"

2 - ‏حافلة منتخب كرواتيا "بلد صغير، حلم كبير"

3 - ‏حافلة منتخب كوستاريكا "لا شيء مستحيل حينما يلعب بلد بأكمله"

4 - ‏حافلة منتخب ‫كولومبيا "هنا حلم واحد! 3 ألوان! 50 مليون قلب"

5 - ‏حافلة منتخب ‫البرازيل "أكثر من 5 نجوم! 200 مليون قلب"

6 - ‏حافلة منتخب ‫الأرجنتين "سويًا نحو الحلم"

7 - ‏حافلة منتخب أستراليا "كن شجاعًا، كن جريئًا، أستراليا في الأخضر والذهبي!"

8 - ‏حافلة منتخب ‫الدنمارك "سويًا نصنع التاريخ"

9 - ‏حافلة منتخب فرنسا "قوتك، شغفنا! هيا أيها الزٌّرق!"

10 - ‏حافلة منتخب آيسلندا "دعونا نجعل من الحلم حقيقة"

11 - ‏‏حافلة منتخب اليابان "لقد حان الوقت لمعركة الساموراي الأزرق!"

12 - ‏حافلة منتخب كوريا الجنوبية "نمور آسيا يستولون على العالم!"

13 - ‏حافلة منتخب المكسيك "صُنع في المكسيك! صنع للفوز"

14 - ‏حافلة منتخب ‫بنما "قوّة البحرين"

15 - ‏حافلة منتخب ‫البيرو "نحن عُدنا! 30 مليون بيروفي سيأتون هنا"

16 - ‏حافلة منتخب ‫بولندا "هيا بولندا!"

17 - ‏حافلة منتخب ‫البرتغال الماضي هو المجد، الحاضر هو التاريخ"

18 - ‏حافلة منتخب ‫روسيا "العب بقلب مفتوح"

19 - ‏حافلة منتخب ‫السنغال "المستحيل ليس سنغالي"

20 - ‏حافلة منتخب صربيا "فريق واحد! حلم واحد! صربيا!"

21 - ‏حافلة منتخب إسبانيا "معًا نحنُ لا نُقهر"

22 - ‏حافلة منتخب السويد"سويًا لأجل السويد"

23 - ‏حافلة منتخب سويسرا "أربع لغات، أمة واحدة"

24 - ‏حافلة منتخب الأورجواي "تشرق الشمس في روسيا، السماء كلها زرقاء فاتحة"

25 - ‏حافلة منتخب إيران "80 مليون نسمة، أمة واحدة، دقة قلب واحدة"

26 - ‏حافلة منتخب نيجيريا "أجنحة فخر أفريقيا"

27 - ‏حافلة منتخب تونس "يا روسيا جاوك النسور. يد وحدة ملاعبية و جمهور "

28 -‏ حافلة منتخب مصر "لما نقول الفراعنة الدنيا تقوم تسمعنا"

29 - ‏حافلة منتخب المغرب "اسود الاطلس فخر المغرب "

30 - حافلة منتخب السعودية ‏" فرسان الصحراء"