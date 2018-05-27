"الخولي" يكشف سبب انتقاله من حزب الوفد إلى "مستقبل وطن"



وأوضح "الخولي"، في تصريحات تلفزيونية، أن هذه الانتخابات في حزب الوفد هي أول انتخابات لا يحدث فيها مشاكل، لأنه لم يرغب في عمل مشاكل، وتقبل الخسارة.



وأضاف نائب رئيس حزب الوفد، أنه في نهاية حياته السياسية يريد تعليم الشباب، وأن يعطي للبلد شيئا، موضحا أن "المشاكل كتير أوي" في حزب الوفد، وهو يحب الشغل، ويريد العمل دون مشاكل.

نفى حسام الخولي، نائب رئيس حزب الوفد المستقيل، أن يكون انتقاله إلى حزب مستقبل وطن بسبب خسارته للانتخابات في حزبه القديم (الوفد).