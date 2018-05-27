محمود الجندي لـ"الفجر الفني": "تكريم أبطال حرب أكتوبر يعيد الثقة بالدولة" (فيديو)

قال الفنان محمود الجندي، إنه من المفرح أن يأتي تكريم أبطال حرب أكتوبر المجيدة من قبل وزارة الثقافة، بعد مرور 44 عامًا، حيث يعيد هذا ثقة الشعب المصري، بدولتة التي واجهت صعوبات كثيرة من أجل الاستقرار.





وأكد "الجندي"، لـ"الفجر الفني"، أن هناك تقصير من الدولة، في إنتاج الأعمال الفنية، التي توثق المعاناة التي شهدها أبطال حرب أكتوير، مشيرًا إلى أن المنتجين يسعون لإنتاج الأعمال المربحة فقط.





وأوضح ضرورة أن يكون هناك بوادر لاهتمام الدولة في أرشفة أحداث حرب أكتوبر في أذهان الشعب المصري، والأجيال القادمة.







وجدد الفنان محمود الجندي، تأكيده أن الساحة الفنية، في تطور ونهضة كبيرة، وأن هناك أمل في انتعاش الحالة الإنتاجية، حيث تشهد الدولة حالة من الاستقرار بعد فترة من الأزمات والعواقب.