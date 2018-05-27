تعرف على تفاصيل إصابة محمد صلاح من البداية للنهاية (تقرير)

" الإصابة خطيرة" ، هكذا عبر يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن إصابة نجمنا المصري محمد صلاح، والتي تعرض لها في لقاء ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء أمس السبت.

لكن ومع كلام كلوب، المصريون يعبرون عن ثقتهم في عودة الفرعون قريبا للملاعب واللحاق بكأس العالم، التي تشارك به مصر للمرة الثالثة في تاريخها، والمقرر إقامته في روسيا بداية من يوم 14 يونيو المقبل.

الأجواء مبهرة تدعو للتفاؤل:

دخل المصري محمد صلاح المباراة وسط أجواء مميزة، ورغبة في إسعاد الجماهير الإنجليزية، التي زحفت إلى العاصمة الأوكرانية كييف من أجل دعم ومساندة صلاح وزملائه.

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سيطر ليفربول على أجواء الشوط الأول، بفضل تحركات الثلاثي فيرمينيو وساديو ماني ومحمد صلاح، وأضاع لاعبو الريدز عدة فرص حقيقية أمام مرمى الحارس الكوستاريكي نافاس الذي تألق بشدة وزاد عن مرمى ريال مدريد.

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التفوق كان لليفربول طيلة الدقائق الأولى من اللقاء حتى تعرض النجم المصري محمد صلاح لاحتكاك قوي من الإسباني سيرجيو راموس، أصيب على إثره صلاح بخلع في الكتف، وغادر بعدها اللقاء وهو يبكي بشدة، حيث كان يرغب الفرعون في استكمال موسمه الاستثنائي مع أبناء المدرب يورجن كلوب.





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ويأمل المصريين بعد كل هذا الجدل الدائر عن حجم إصابة محمد صلاح، في خروجه سالما، وأن تكون مجرد تمزق أو جزع يعود بعدها للمشاركة مع الفراعنة في مونديال روسيا 2018.