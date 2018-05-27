والدة الطفل "حمزة" ضحية الاغتصاب تروي تفاصيل مقتل زوجها على يد ذوي المغتصب



وقالت والدة الطفل، في لقاء مع برنامج "هو ده" الذي يقدمه الإعلامي طارق علام، على قناة المحور الفضائية، السبت، إن شقيق الجاني، ومعه عدد من الأشخاص، جاءوا إلى منزلهم ونادوا على زوجها، فنزل لهم.



وتابعت، أنها عندما نزلت في الشارع لترى ما يحدث وجدتهم "قطعوا" زوجها، وهربوا، وتم نقله للمستشفى ولكنه توفى، مطالبة بالحصول على حقه.

روت والدة الطفل "حمزة"، ضحية الاغتصاب، تفاصيل مقتل زوجها (والد الطفل المغتصب) على يد ذوي الجاني.