رواد السوشيال ميديا يطالبون رحيم وسليم الأنصاري بحق "محمد صلاح" (صور)





تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" رسائل مشجعي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي للفنان ياسر جلال الذي يجسد شخصية "رحيم" في مسلسه الحالي "رحيم" والفنان أمير كرارة الذي يسجد شخصية "سليم الانصاري" في مسلسل "كلبش"، بالتدخل وأخذ حق صلاح، من لاعب ريال مدريد راموس بعد تعمده إصابة "صلاح" في نهائي أبطال أوروبا.





كان ريال مدريد استطاع هزيمة ليفربول، بعد تمكنه من احرازه 3 أهداف مقابل هدف واحد، ليتوج بالبطولة.



