تعرف على مشوار ريال مدريد قبل تحقيق النجمة الثالثة عشر

للمرة الثالثة على التوالي، توج فريق ريال مدريد الإسباني ببطولة دوري أبطال أوروبا وهذه المرة على حساب ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي احتضنتها العاصمة الأوكرانية كييف السبت.

وحقق الملكي لقبه الثالث عشر في البطولة مواصلا تصدره أندية أوروبا من حيث التتويج.

ويرصد "الفجر الرياضي" مشوار ريال مدريد في البطولة هذا الموسم حتى التتويج باللقب على النحو التالي:

وقع ريال مدريد في المجموعة الثامنة في دور الـ 32 التي احتل فيها المركز الثاني برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وخسر مباراة وأحرز 17 هدفًا ومنى مرماه بـ 7 أهداف.

في دور الستة عشر، واجه الريال باريس سان جيرمان الفرنسي وفاز عليه في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف وفي العودة فاز بهدفين مقابل هدف.

وفي دور الثمانية واجه الميرينجي يوفنتوس الإيطالي وفاز عليه في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة، وخسر في مباراة العودة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد سجله كريستيانو رونالدو نجم الفريق الأول من ركلة جزاء مثيرة في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وفي دور النصف نهائي أوقعت القرعة ريال مدريد أمام فريق بايرن ميونج الألماني وصعد الريال للنهائي بعد الفوز على الفريق البافاري بهدفين مقابل هدف في اليانز ارينا قبل أن يتعادل معه في مدريد بهدفين لكل فريق.

وفي نهاية المطاف يواجه الملكي فريق ليفربول في نهائي دوري الأبطال ويتوج باللقب بعد الفوز على كتيبة يورجن كلوب بثلاثة أهداف مقابل هدف ويحافظ أبناء زين الدين زيدان على البطولة المفضلة لعشاق الميريجني.