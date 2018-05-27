ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شاهد بث مباشر لمسلسل "لعنة كارما" علي قناة النهار HD

الأحد 27/مايو/2018 - 04:14 ص
شاهد بث مباشر لمسلسل لعنة كارما علي قناة النهار HD
طباعة
 

                                                       

 

يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "لعنة الكارما" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.

"لعنة الكارما" بطولة هيفاء وهبي، فارس، رحومة زكي، فطين عبدالوهاب، محمد سليمان، وتدور أحداث المسلسل حول نصابة دولية محترفة تقع في غرام أحد ضحاياها، وهو ما يؤدي إلى دخولها السجن.

 لمشاهد الفيديو اضغط هنا

        http://tempuri.org/tempuri.html

 

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
أستون فيلا
0
x
18:00
1
فولهام
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/27/2018 5:20:16 AM