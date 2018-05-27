تيم حسن يخطط لمعرفة المتسبب في دخوله السجن في "الهيبة العودة"

شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "الهيبة العودة"، محاولة جبل "تيم حسن" إصلاح شقيقه صخر "أويس مخللاتي"، وتعنيفه لما يفعله من شرب الخمور وترك العائلة في غيابه، وأخبره بضرورة عودته لرشده حتى يكون ساعده في مواجهة هذه الحرب.

فيما يحضر رجال "الهيبة" كلهم لتهنئة جبل بعودته من السجن، ثم يجلس معه أبو عيسى، ويخبره جبل بأنه عليهم معرفة من المتسبب في ادخاله السجن.





وتحاول منى التحدث مع سمية "نيكول سابا"، في إعطاء فرصة لجبل لكي يعيشوا حياتهم وينسو الماضي، ولكن سمية ترفض بشدة أن تعيش كإمرأة متزوجة مع جبل.





المسلسل هو الجزء الثاني من "الهيبة" والذي حقق نجاحًا كبيرًا العام الماضي، وتدور أحداثه بالفلاش باك إلى ماقبل الجزء الاول لمعرفة أسباب الصراع والقسوة التي وصل إليها جبل، ويشارك في بطولته مع تيم حسن، منى واصف، نيكول سابا، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، وإخراج سامر البرقاوي.







