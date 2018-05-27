شاهد.. لحظة هروب المتهمين بقتل والد الطفل "حمزة" ضحية الاغتصاب (فيديو)



وعلق مقدم البرلنامج على الصورة قائلا، إن المحكمة كانت تحاكم الشخص المتهم باغتصاب الطفل حمزة، فذهب شقيق الجاني، ومعه مجموعة أخرين إلى والد الطفل المجني عليه، وطالبوه بالتنازل، ولكنه رفض.



وأضاف، أنه بعد رفض والد الطفل، قام شقيق الجاني بالاعتداء عليه وعلى والدة الطفل في الشارع، وقتلوه، وهربوا، ولكن الكاميرات سجلت لحظة هروبهم.





عرض برنامج "هو ده" الذي يقدمه الإعلامي طارق علام، على قناة المحور الفضائية، السبت، لحظة هروب المتهمين بقتل والد الطفل "حمزة"، ضحية الاغتصاب، والمعروف إعلاميا بـ"طفل البامبرز".