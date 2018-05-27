ثنائي الشمس والحدود ضمن صفوف سيدي سالم

نجحت لجنة التعاقدات في نادي سيدي سالم، أحد فرق دوري الممتاز "ب" في الحصول على توقيع محمد توني حارس مرمى فريق الشمس لمدة موسمين.

كما تعاقد مسؤولو سيدي سالم مع اللاعب الإفريقي بنجورا داودا مهاجم حرس الحدود السابق لتدعيم صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وكان فريق سيدي سالم قد حصل مؤخرا على توقيع محمد زتونة لاعب نبروه وبنها السابق.