رئيس ريال مدريد يتجاهل كريستيانو رونالدو

تحدث فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني بعد التتويج مساء السبت، بدوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول الإنجليزي 3-1.

وقال بيريز رئيس ريال مدريد في تصريحاته عقب اللقاء: "هذا دوري الابطال الخامس لي كرئيس للنادي ، ما تفعله هذه المجموعة أمر لا يُصدّق بدأت أشعر بالدهشة لما يفعلونه".

وأضاف: "حاليا كل ما نفكر فيه هو الحصول على الراحة، والاحتفال بهذا الإنجاز الكبير، دوري ابطال اوروبا، اليوم الجميع سعداء ، لن نتحدث عن مستقبل أي لاعب".

وتابع: "أنا سعيد لأن رونالدو حقق دوري الابطال 5 مرات كما فعلت ، لدي علاقة ممتازة معه كما هي علاقتي مع جميع اللاعبين، رونالدو لديه حرية الحديث كما الجميع في ريال مدريد ، لكن ما يهم هو النادي والاحتفال بدوري الابطال ، ليس الوقت المناسب للحديث عن مواضيع شخصية".

وكان رونالدو قد ألمح في تصريحاته عقب نهائي دوري الأبطال بالرحيل عن ريال مدريد، رافضاً فكرة الإعلان عن مستقبله ومؤكداً على أنه سيلعن كل شئ في الأيام القادمة.