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عاجل.. هيكتور كوبر يدرس الاستعانة بـ"وليد سليمان" بعد إصابة صلاح

الأحد 27/مايو/2018 - 04:10 ص
عاجل.. هيكتور كوبر يدرس الاستعانة بـوليد سليمان بعد إصابة صلاح
وليد سليمان
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كيرلس مدحت
 

يدرس الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الأول، استدعاء وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمعسكر الفراعنة استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018.

 

وعلم "الفجر الرياضي" أن هيكتور كوبر يفكر حاليا في ضم وليد سليمان لاعب الأهلي لمعسكر المنتخب الوطني في إيطاليا، خاصة بعد إصابة نجمنا المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.

 

ويفكر المدرب الأرجنتيني في تعويض محمد صلاح، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء أمس السبت.

 

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