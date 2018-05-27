زيدان يرد على تصريحات كريستيانو رونالدو

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، بعد التتويج مساء السبت، بدوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول 3-1.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "بين هدفي ضد ليفركوزن و أهداف رونالدو و بيل بالمقصية لا يمكنني القول من هو الأجمل، جميعها مهمة لتاريخ النادي ، والهدف الأخير هو دائما الأهم ، بالتالي هدف بيل هو الأهم".

وأضاف زيدان: "لا أفكر في تصريحات رونالدو بل فيما حققه الفريق، لكن لو سألتني سوف أقول لك أن رونالدو سيبقى دون شك، رونالدو سيبقى ، هو واحد منا و لن تتغير مكانته ، ما فعله معنا أمر لا يُصدّق ، لم يخبرني أبدا أنه يريد الرحيل".

وتابع: "ماذا تريدني أن أقول؟ رونالدو قال ما قاله والآن ما نريده هو الإستمتاع بكأس أوروبا ، بعد ثلاثة أو أربعة أيام قد يتحدث بنفسه".

وكان رونالدو قد ألمح في تصريحاته اليوم بالرحيل عن ريال مدريد، رافضاً فكرة الإعلان عن مستقبله ومؤكداً على أنه سيلعن كل شئ في الأيام القادمة.