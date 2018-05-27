مارسيلو: أظن أن رونالدو سيبقى.. والأهم هو ريال مدريد فقط

أكد اللاعب البرازيلي ‏مارسيلو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، أنهم حققوا إنجازا تاريخيا بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا، ولكن هذا الفريق لا حدود له، وكما قال ايسكو انهم حققوا كأس أخرى والآن لنفكر في القادمة.

ونجح زملاء مارسيلو في الفوز على ليفربول، المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما، على الملعب الأوليمبي بكييف، مساء أمس السبت.

وقال مارسيلو في تصريحات صحفية عقب عقب المباراة: "‏أظن أن كريستيانو سيبقى، وحاليا أنا سعيد و ما يهم هو النادي، ولكن أظن أن رونالدو سيبقى".

وتابع : "‏دون جماهيرنا ما كنا لنحقق هذا الانجاز التاريخي، وسافروا لمكان بعيد بتذاكر باهظة، وهذه الكأس هي لهم بشكل خاص، وسوف نحقق المزيد".