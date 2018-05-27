الرداد وإيمي ينصبان على "مي سليم" وضياء الميرغني في "عزمي وأشجان"

شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "عزمي وأشجان"، إتمام عزمي "حسن الرداد" مهمته بالنصب على مي سليم حيث أقنعها بأن هناك جن يبعدها عن زوجها ويطالب بكل الأموال التي لديها في البنوك وعقدها الألماظ، فيما أدت أشجان "إيمي سمير غانم"، دور الخادمة الزنجية وأقنعوا زوج مي سليم أنها جنية عليه.

وعلى الجانب الأخر تواصل الشرطة البحث عن عصابة النصب الجديدة التي انتشرت، بينما يقسم عزمي وأشجان نسبة العملية بينهم وبين فريقهم، حيث فاجئتهم نيفين "ملك قورة" بالحضور وأخذت منهم نسبة الـ 10% المتفق عليها.





تدور الأحداث في إطار كوميدي حول عصابة نصب واحتيال مكونة من فردين وهما (عزمي) و(أشجان)، يتعرضان لعدد من المواقف الكوميدية أثناء قيام ضابط بتتبع جرائم النصب التي يقومون بها، ومن بطولة سمير غانم، حسن الرداد، إيمي سمير غانم ومن إخراج إسلام خيري.