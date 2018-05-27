ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الرداد وإيمي ينصبان على "مي سليم" وضياء الميرغني في "عزمي وأشجان"

الأحد 27/مايو/2018 - 03:58 ص
الرداد وإيمي ينصبان على مي سليم وضياء الميرغني في عزمي وأشجان
طباعة
شيماء احمد
 


شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "عزمي وأشجان"، إتمام عزمي "حسن الرداد" مهمته بالنصب على مي سليم حيث أقنعها بأن هناك جن يبعدها عن زوجها ويطالب بكل الأموال التي لديها في البنوك وعقدها الألماظ، فيما أدت أشجان "إيمي سمير غانم"، دور الخادمة الزنجية وأقنعوا زوج مي سليم أنها جنية عليه.


وعلى الجانب الأخر تواصل الشرطة البحث عن عصابة النصب الجديدة التي انتشرت، بينما يقسم عزمي وأشجان نسبة العملية بينهم وبين فريقهم، حيث فاجئتهم نيفين "ملك قورة" بالحضور وأخذت منهم نسبة الـ 10% المتفق عليها.


تدور الأحداث في إطار كوميدي حول عصابة نصب واحتيال مكونة من فردين وهما (عزمي) و(أشجان)، يتعرضان لعدد من المواقف الكوميدية أثناء قيام ضابط بتتبع جرائم النصب التي يقومون بها، ومن بطولة سمير غانم، حسن الرداد، إيمي سمير غانم ومن إخراج إسلام خيري.

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا فن عزمي واشجان سينما دراما حسن الرداد بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
أستون فيلا
0
x
18:00
1
فولهام
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/27/2018 5:20:16 AM