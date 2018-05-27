وكيل الأزهر: نظام جديد لتسجيل جلسات امتحانات الشفوي صوتا وصورة‎

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، إنه لأول مرة بدأ أمس السبت تطبيق النظام الجديد لتسجيل جلسات امتحان الشفوي صوتا وصورة ، وهو النظام الذي تقرر تطبيقه في كافة لجان الشفوي في امتحانات الثانوية الأزهرية، موضحًا أن هذا النظام يمتاز بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدم إمكانية التدخل في أعمال الامتحان أو المجاملة من جهة توجيه الأسئلة أو تقدير الدرجات.





وأوضح شومان، في تدوينه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن مهمة المعلم ستقتصر على الاستماع للطالب وتقدير الدرجة المستحقة، حيث زود الحاسب الآلي ببنك للأسئلة المتساوية في مستواها، بمجرد تسجيل اسم الطالب تظهر الأسئلة متتالية ولكل سؤال مدة زمنية يمكن للطالب خلالها الإجابة قبل ظهور السؤال التالي.



