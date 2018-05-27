شاب سوداني ينقذ 2 مصريين من الغرق بالإسكندرية
الأحد 27/مايو/2018 - 04:46 ص
نعيم يوسف
عرض برنامج "هو ده" الذي يقدمه الإعلامي طارق علام، على قناة المحور الفضائية، السبت، صورة لشاب من السودان يقوم بإنقاذ شابين مصريين من الغرق في محافظة الإسكندرية.
وعلق مقدم البرنامج على الصورة قائلا إن الشاب مدرس بجامعة الخرطوم، وجاء إلى الإسكندرية مع عروسه لكي يقضي شهر العسل، ووجد شابين يغرقان فأنقذهما، معقبا: "نقدم له التحية".
وعلق مقدم البرنامج على الصورة قائلا إن الشاب مدرس بجامعة الخرطوم، وجاء إلى الإسكندرية مع عروسه لكي يقضي شهر العسل، ووجد شابين يغرقان فأنقذهما، معقبا: "نقدم له التحية".