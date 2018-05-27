شاب سوداني ينقذ 2 مصريين من الغرق بالإسكندرية



وعلق مقدم البرنامج على الصورة قائلا إن الشاب مدرس بجامعة الخرطوم، وجاء إلى الإسكندرية مع عروسه لكي يقضي شهر العسل، ووجد شابين يغرقان فأنقذهما، معقبا: "نقدم له التحية".

عرض برنامج "هو ده" الذي يقدمه الإعلامي طارق علام، على قناة المحور الفضائية، السبت، صورة لشاب من السودان يقوم بإنقاذ شابين مصريين من الغرق في محافظة الإسكندرية.