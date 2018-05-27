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رونالدو يخرج عن صمته ويوضح حقيقة رحيله

الأحد 27/مايو/2018 - 03:28 ص
رونالدو يخرج عن صمته ويوضح حقيقة رحيله
رونالدو
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الفجر الرياضي
 

عاد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو أيقونة فريق ريال مدريد الإسباني، للحديث من جديد لتوضيح تصريحاته المثيرة التي أدلى بها بعد تتويج فريقه بدوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول 3-1 في المباراة النهائية.

 

وكان رونالدو قد ألمح في تصريحاته اليوم بالرحيل عن ريال مدريد، رافضاً فكرة الإعلان عن مستقبله ومؤكداً على أنه سيلعن كل شئ في الأيام القادمة.

 

وخرج رونالدو من جديد لتوضيح تصريحاته السابقة قائلاً: "أنا لم أقل أنني ذاهب ، قلت في الأيام القادمة سنرى مستقبلي، لقد أخذوا حديثي وتم فهمه بصورة غير صحيحة، ما كان يجب علي أن أقوله".

 

وأضاف: "أنا لا أفضل الحديث وأفضل الاستمتاع بهذه اللحظة الجميلة إلى أقصى حد ممكن".

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