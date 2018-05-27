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سما المصري تسب "راموس" بألفاظ خارجة بعد تعمده إصابة محمد صلاح

الأحد 27/مايو/2018 - 03:29 ص
سما المصري تسب راموس بألفاظ خارجة بعد تعمده إصابة محمد صلاح
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الفجر الفني
 

عبرت الراقصة الاستعراضية سما المصري، عن غضبها الشديد، بعد تعمد سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد الإسباني إصابة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، إصابة بالغة اضطرته إلى ترك مباراة فريقة أمام ريال مدريد في نهائي أبطال أوروبا.

ووجهت المصري، السباب والشتائم لراموس، بألفاظ خارجة ينأى "الفجر الفني" من جانبه عن ذكرها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام". 

كان ريال مدريد استطاع هزيمة ليفربول، بعد تمكنه من احرازه 3 أهداف مقابل هدف واحد، ليتوج بالبطولة. 



 
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