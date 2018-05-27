رئيس اتحاد الطائرة يعلن تأهل ناشئات الفراعنة للألعاب الإفريقية بأوغندا

أعلن المهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري للكره الطائرة، عن فوز المنتخب الوطني لناشئات الطائرة بنتيجة 3 صفر على منافسه الكيني، في المباراة التي انتهت، مساء السبت، في أوغندا بتصفيات المنطقة الخامسة، وبذلك تأهل منتخب مصر للناشئات لدورة الألعاب الإفريقية للشابات بالجزائر خلال شهر يوليو المقبل.

ويتكون منتخب مصر للكرة الطائرة من كل من ندى وليد ولوجين ياسر وسما عماد - ياسمين ممدوح ومريم أحمد وفرح وائل العايدي وسابين حسن عابد وساندي خالد وفريدة عمرو الحناوي ونور إيهاب محمد ومي محمود وريناد خالد وآية محمد النادي ومها محمد.

كما يضم الجهاز الفني والإداري المكون كل من هشام بدراوي رئيس البعثة والمشرف العام على قطاع الانسات وأحمد فتحي ومحمد مهران مدربين.